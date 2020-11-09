سفارة كومنولث دومينيكا تحتفل بالذكرى 42 لعيد الاستقلال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

احتفلت سفارة كومنولث دومينيكا في الإمارات العربية المتحدة بالذكرى 42 لاستقلال دومينيكا والذي يوافق يوم 3 نوفمبر من كل عام.

وانسجاماً مع البروتوكولات التي وضعتها الحكومة الإماراتية لتجنب انتشار كوفيد -19، فقد أقيم الاحتفال بصيغة افتراضية حيث تضمن برنامج الاحتفال خطابات خاصة من المسؤولين في كومنولث دومينيكا وعروض فيديو تصور التراث الثقافي الغني لدومينيكا.

وقد تمت دعوة مواطني دومينيكا المقيمين في دولة الإمارات، وكذلك الأصدقاء والمهنئين من الجالية الدومينيكية للمشاركة في الاحتفال من خلال تسجيل الدخول في الاحتفال الافتراضي من منازلهم وأماكن عملهم.

وصرح رئيس كومنولث دومينيكا تشارلز سافارين خلال الاحتفال أنه «في عالم من النزوح والهجرة، حيث وجد الكثيرون أنفسهم مُقتلعين من جذورهم وعديمي الجنسية، فإن كومنولث دومينيكا توفر لهم فرصة للانتماء»، فيما دعا وزير الخارجية والأعمال الدولية وشؤون المغتربين بدومينيكا الدكتور كينث دارو مواطني كومنولث دومينيكا المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بضرورة تكريس أنفسهم لبلدهم وتحديد الطرق التي يمكنهم من خلالها المساهمة في زيادة تطوير دومينيكا.

وألقى السفير المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، هوبرت تشارلز كلمة ترحيبية أطلع خلالها المواطنين على بعض خطط السفارة القصيرة والمتوسطة المدى، لا سيما تشكيل جمعية إماراتية / دومينيكية، والتي اعتبرها خطوة حاسمة نحو التعاون وبناء علاقة لحمة بين المواطنين.

يشار إلى أن سفارة كومنولث دومينيكا في الإمارات العربية المتحدة افتتحت رسميًا في 22 يناير 2020. وبالتالي، كان هذا أول برنامج رسمي تستضيفه السفارة منذ إنشائها.

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