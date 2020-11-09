«دار البر» في عجمان تنفق 4.4 ملايين درهم لدعم المحتاجين في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

قدم فرع جمعية «دار البر» في عجمان مساعدات إنسانية بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و423 ألفاً و109 دراهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2020، استفادت منها ألف و24 حالة من المحتاجين وذوي الدخل المحدود.

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية «دار البر»: إن المساعدات توزعت بين 4 أبواب لعمل الخير، هي التعليم، بدعم 247 طالباً، وإيجار السكن، الذي استفادت منه 461 أسرة، العلاج، 61 مريضاً، تسديد فواتير الكهرباء، لصالح 26 منزلاً، و229 حالة استفادت من بند (مساعدات أخرى) متنوعة.

وأضاف المهيري أن جمعية «دار البر» تحرص على إشراك الأفراد والمؤسسات المجتمعية بكافة تخصصاتها في دعم المشاريع الخيرية التي تطلقها الجمعية، بهدف ضمان تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف المجالات لفئة الفقراء والمحتاجين من الأفراد والأسر في المجتمع، وذلك عبر فروع الجمعية بإمارات الدولة، وفق استراتيجية وأهداف الجمعية التي تعمل من أجلها منذ أكثر من 41 عاماً وحققت إنجازات متميزة بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتهم الحكيمة لتطوير وتأطير وحوكمة العمل الخيري والإنساني والإغاثي، حيث حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في حقل العمل الإنساني التنموي المستدام.

من جانبه أشار فيصل الصحراوي، مدير فرع «دار البر» في عجمان، أن الفرع أطلق حزمة من مبادرات الخير والتنمية والإحسان في الإمارة، خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، شملت تقديم 7200 وجبة غذائية لـ 200 عامل يومياً، من العاملين في مشروع التعقيم الوطني في عجمان، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط، و22200 وجبة للعمال، الذين خضعوا للحجر الصحي، في سكن عمال بلدية عجمان، وتوفير 530 جهازاً لوحياً لطلبة منطقة عجمان التعليمية «غير القادرين»، في سبيل تعزيز انخراطهم في منظومة (التعلم عن بُعد) وتقديم 500 سلة غذائية للمحتاجين في الإمارة، مضيفاً أن جائحة «كورونا»، «كوفيد 19» زادت من قيمة الصرف على بعض المشاريع الخيرية، وبالأخص مشاريع إطعام الطعام لفئات الأكثر حاجة من العمال الموجودين في مختلف مناطق إمارة عجمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز