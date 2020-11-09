80.694 معاملة أنجزتها مراكز الخدمات الحكومية ببلدية الظفرة

المصدر: أبوظبي- البيان

أنجزت مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة ببلدية منطقة الظفرة، 80.694 معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بواقع 58.504 معاملات لبلدية منطقة الظفرة، و22.190 معاملة للشركاء الاستراتيجيين، حيث تم تقديمها من خلال مراكز الخدمات الحكومية بمدن المنطقة، وعبر المنصات الرقمية للبلدية.

وتواصل مراكز الخدمات الحكومية، تقديم المبادرات التي تسهم في تحقيق رضا الجمهور، حيث تم تقديم مبادرة تفعيل الهوية الرقمية للجهات الحكومية، ويأتي ذلك بهدف التنسيق المستمر مع الشركاء الحكوميين والدوليين، لضمان تكامل الأدوار وتبادل المعرفة. كما تتواصل التوعية بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتحرص بلدية منطقة الظفرة، على تطوير الخدمات، وتبسيط رحلة المتعامل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم الخدمات، وإتاحتها من خلال عدة قنوات، وتوعية المتعاملين على استخدامها، لتحقيق رضا وإسعاد المجتمع.

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