370 بحثاً لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد البحوث الأولية التي تلقاها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال الدورات الـ 3 السابقة 370 بحثاً، تقدمت بها 647 مؤسسة وشارك في إعدادها 1480 باحثاً.

فيما شهد البرنامج توسعاً كبيراً على مستوى الدول المشاركة الذي ارتفع من 34 دولة في الدورة الأولى ليصل إلى 68 دولة في الدورة الثالثة.

وشكل البرنامج الذي أطلقته وزارة شؤون الرئاسة في عام 2015 ويشرف عليه المركز الوطني للأرصاد، نقطة تحول رئيسية في الجهود الدولية التي تستهدف تعزيز الأمن المائي في المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم.

وساهمت البحوث الـ 9 التي حصلت على منحة البرنامج على مدى 3 دورات في تقديم أفكار مبتكرة من شأنها تحسين عمليات استمطار السحب والقياس الموثوق لفعالية هذه العمليات.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «إن البرنامج يسعى إلى استقطاب المزيد من الباحثين والخبراء المعنيين بأبحاث الاستمطار من أجل تسريع وتيرة البحث العلمي وتعزيز القدرات المحلية والدولية في مجال الاستمطار، وفي هذا الإطار أعلن البرنامج عن فتح باب تقديم طلبات الاشتراك في دورته الرابعة مطلع العام 2021».

تحديثات

وأضافت: «أجرى البرنامج تحديثاً على المجالات البحثية التي تستهدفها الدورة الرابعة، والتي ستولي أهمية خاصة للتقنيات الجديدة والابتكارات الناشئة لدفع عجلة التطوير في علوم الاستمطار.

وتشمل هذه المجالات «تحسين النمذجة العددية والتنبؤ بالطقس» باستخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج العددية، و«تقييم فعالية عمليات الاستمطار» من خلال الاستخدام الفعال لغرف المحاكاة والطرق الإحصائية العشوائية، و«الابتكار في أنظمة الاستمطار» من خلال دمج أدوات القياس والأدوات العددية الجديدة والاستفادة من نماذج الاستمطار المبتكرة.

وأكدت أن البرنامج سيواصل دعمه للمجالات المستهدفة خلال الدورات السابقة لإتاحة الفرصة أمام العلماء الحاصلين على منحته لتحقيق أهداف مشاريعهم البحثية.

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