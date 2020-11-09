تثقيف سائقي «الديلفري» في دبي بإجراءات السلامة المرورية

المصدر: دبي - البيان

بحث العقيد عصام إبراهيم العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، خلال اجتماع عقده مع شركات توصيل الطلبات «الديلفري»، في كل من شركة «طلبات»، و«ديليفرو»، وشركة «كريم»، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتثقيف سائقي الدراجات بإجراءات السلامة المرورية، والشروط المُقترحة الواجب توافرها لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وفي مستهل حديثه، أشار العقيد عصام العور، إلى أن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وقيادة أيّة مركبة أو دراجة لا تتوافر فيها شروط وإجراءات السلامة المرورية.

وعدم إلمام سائقيها بقواعد وآداب السير والمرور، تشكل خطراً عليهم وعلى مستخدمي الطريق، مؤكداً على ضرورة توعية وتثقيف السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم.

واستعرض العقيد عصام العور، المواضيع المتعلقة بالاشتراطات الواجب اتباعها أثناء قيادة الدراجات النارية، والإجراءات الوقائية لمستخدمي الطريق، والمخاطر التي قد تسببها حوادث الدراجات، والمخالفات التي ترتكب من قبل سائقيها، ووسائل السلامة الواجب توافرها أثناء قيادة الدراجات.

وحث العقيد العور على أهمية تجنب مخاطر الاستخدام غير الآمن للدراجات النارية، وضرورة توافر وسائل الأمان والسلامة، والالتزام بقواعد السير والمرور، لتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، مشدداً على أن الالتزام بإجراءات السلامة، سيسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية، مستعرضاً في الوقت ذاته، أهم أسباب الحوادث التي تسببت بها دراجات التوصيل خلال الفترة الماضية.

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