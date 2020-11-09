«الموارد البشرية» بمحاكم دبي تستثمر في تطوير الكوادر المؤهلة

المصدر: دبي - البيان

طرحت إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي برنامج «استثمار الكوادر المؤهلة» للإسهام في بناء قدرات الموظفين من مختلف القطاعات والإدارات، ورفدهم بالمعارف والتجارب المهنية المثرية، للوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

استعانة

وأشار إبراهيم الحمادي، رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية «إن البرنامج يستعين بالمدربين المعتمدين في الدائرة من الهيئة القضائية والإدارية في تغطية الدورات التدريبية المستهدفة في الخطة، وكذلك الاستفادة من الكوادر المؤهلة في الدائرة من أصحاب الكفاءة في نقل ما لديهم من خبرات وظيفية ومعرفية لموظفي الدائرة».

وأضاف الحمادي، «إن للبرنامج خطة مستقبلية لاستثمار الكوادر البشرية في الدائرة لـ 3 سنوات من عام 2020 وحتى عام 2022، مستهدفاً المدربين المعتمدين في الدائرة، وكوادر الدائرة المؤهلة من الهيئة القضائية والإدارية».

رهان

وأكد الحمادي «أن برنامج «استثمار الكوادر المؤهلة»، يراهن على الاستثمار في قدرات الموظفين، وتطوير قدراتهم في مختلف مجالات عملهم، وإكساب الموظفين خبرات جديدة، تدعم قدراتهم على إنجاز مهامهم وفق أفضل المعايير.

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