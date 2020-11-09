«إمداد» تعزز السلامة على الطرق

المصدر: دبي- البيان

اختتمت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، وتتخذ من دبي مقراً لها، مبادرتها الداخلية للقيادة الآمنة، بمشاركة 1,619 من أعضاء فريقها، في 149 دورة تدريبية، استمرت على مدى شهرين.

وتم تصميم المبادرة السنوية بشكل مخصص للموظفين الذين تشكل القيادة جزءاً من مهامهم الوظيفية، بهدف تطوير معرفتهم بمفهوم القيادة الآمنة، وتعزيز قدراتهم على العمل عبر 91 موقعاً، حيث تراوحت المواضيع التي تناولها التدريب، ما بين أساسيات القيادة الآمنة، والتي تضمن حالة المركبة والسائق قبل الانطلاق على الطريق، إلى الالتزام بسرعة آمنة، والقيادة في حالات الطقس الخطرة. وإلى جانب ذلك، حصل المشاركون في المبادرة التدريبية على نصائح من خبراء حول الطرق الصحيحة للتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، وتعرفوا إلى كيفية تفادي الحوادث، من خلال التدريب على القيادة الوقائية الآمنة.

وقال مروان عثمان المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في «إمداد»: سعدنا بإكمال أفراد فريقنا لهذه المبادرة التدريبية المهمة، فنحن نعتبر أن المعرفة بأساسيات السلامة على الطريق، هي أمر جوهري، لا تقتصر أهميتها على تمكيننا من تقديم خدماتنا في قطاع إدارة المرافق بفاعلية، ولكنها مهارة يمتد تأثيرها إلى الحياة اليومية لأفراد فريقنا، وتسهم في تعزيز السلامة بالمجتمعات التي نقدم خدماتنا لها. ولطالما وضعنا في إمداد، الأولوية للتطور الشخصي والمهني لموظفينا، وسنواصل جهودنا لضمان دعمهم ومساعدتهم على النمو والتطور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز