منصور بن زايد يستقبل وزير الاستثمار والتجارة أوزبكي

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم في قصر الوطن معالي سردار عمر زاقوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية وفرص تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسجل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان كلمة في سجل كبار الزوار بقصر الوطن، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجمهورية أوزبكستان، متمنياً المزيد من النمو والتقدم الازدهار لهذه العلاقات، بما يحقق طموحات وتطلعات قيادة البلدين والشعبين الصديقين.

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