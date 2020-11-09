بلدية أبوظبي" تنفذ حملة تفتيشية على الأسوار المؤقتة في المواقع الإنشائية

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية على الأسوار المؤقتة في المواقع الإنشائية، شملت مناطق: شاطئ الراحة، وجزيرة الريم، والسعديات، وياس، ومنطقة الرياض، والشامخة، والشوامخ، وذلك بالتنسيق مع المراكز الفرعية، بهدف الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والمباني المجاورة من مخاطر الأسوار المهملة، وزيادة الوعي لدى المقاولين والاستشاريين والعاملين في المواقع الإنشائية بضرورة وأهمية سلامة الأسوار المؤقتة في المشاريع بنسبة 100%.

كما هدفت الحملة إلى توفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة وتأمينها بشكل تام، لتقليل نسب الحوادث قبل فترة التقلبات الجوية، وكذلك التفتيش على كافة المواقع الإنشائية وضمان التزامها بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة.

وتم خلال الحملة التأكد من وجود رخصة لتركيب سور مؤقت في الموقع صادرة من بلدية مدينة أبوظبي، ومن إجراء الصيانة الدورية للأسوار المؤقتة للحفاظ على صلاحيتها، وكذلك التأكد من عدم التشوين على السور أو المناطق الخارجية دون وجود تصريح، ومن سلامة المباني المجاورة وعدم تهالك السور المؤقت، بالإضافة إلى التأكد من عمل خطة طوارئ وتفعيلها في حال الحاجة لتعديل الأسوار المؤقتة.

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