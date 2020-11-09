بلدية دبي تغلق 4 مقاهي شيشة وصالون

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 4 مقاهي شيشة وصالون، وخالفت 9 مؤسسات ووجهت 41 تنبيهاً وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جاء ذلك بعد تنفيذ مفتشو البلدية 2331 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال 8 نوفمبر الجاري، حيث بلغت نسبة الالتزام الاجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2276 مؤسسة.

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وتستمر بلدية دبي بتنفيذ زيارات رقابية على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها بهدف التأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على تلك المؤسسات، ويقوم مفتشو البلدية بجولات بمتابعة الالتزام بالاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في المؤسسات مثل: التباعد الاجتماعي وزيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، إلى جانب التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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