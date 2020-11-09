جامعة دبي تطلق منحة رجل الأعمال عادل الكامل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جامعة دبي منحة "عادل الكامل للطلبة المتفوقين" من مواطنين ومقيمين بشرط الحصول على معدل لا يقل عن ٪95 في الثانوية العامة والحفاظ على معدلات عالية خلال فترة الدراسة في جامعة دبي.



وتوجه الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بالشكر إلى السيد الكامل وقال إنه ساهم كثيراً في دعم الجامعة ورفع اسمها الأكاديمي من خلال شركته الخاصة "سايت غلوبال" للإعلان والتسويق، وأنه قدم للجامعة مواد إعلانية وتسويقية مهمة اعتبارا من عام 2017 وحتى العام الحالي إيمانا منه بدور الجامعة الريادي في دعم جودة التعليم.

وحث رجال الأعمال والخيرين والمتبرعين على تقديم المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والدعم المالي للطلبة المتعثرين مادياً وذلك خدمة للعلم والتعلم.

وأشار البستكي إلى أن تعزيز علاقةأاصحاب الأعمال بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي أمر مهم جدا على الصعيد الوطني لا سيما لجهة دعم الطلبة المتفوقين والطلبة غير القادرين على الاستمرار في الدراسة لأسباب مادية وأن دور القطاع الخاص مهم للغاية في خلق مناخ إيجابي وواعد لكل طالب مجتهد وقادر على إحداث الفرق في المجالات العلمية والأدبية والتربوية.

ومن جهته قال السيد عادل الكامل إنه يتشرف بأن تمنحه الجامعة هذا الدور الكبير في دعم الطلبة المتفوقين.

وأشار إلى أن جامعة دبي أصبحت مثالاً لجودة التعليم في دولة الإمارات من خلال اهتمامها بالتعليم وتأهيل الطلبة المتخرجين لخوض تجارب ريادة الأعمال والوظائف في القطاعين الخاص والعام.

وأضاف أن على القطاع الخاص أن يلعب دورا مميزا في تمتين العلاقة الإيجابية مع المؤسسات التعليمية وتوفير ما يلزم من دعم مادي وعيني لتتمكن تلك المؤسسات من الدخول الى عالم التنافسية العلمية والأكاديمية والتفوق في هذا المجال.‎



وقالت سمر محمود المسؤولة عن قسم القبول في جامعة دبي أن الجامعة قدمت هذه المنح على نفقة المتبرع لخمسة طلبة متفوقين لدراسة إدارة الأعمال وتقنية المعلومات والهندسة الكهربائية.

وأضافت أن الجامعة ستقدم هذه المنح الدراسية الخمس كل عام شرط أن يستوفي الطلبة شروط القبول الخاصة بالجامعة. كما تطبق الشروط والأحكام.

ونوهت بأن الجامعة تقدم أيضا منحا تعليمية بقيمة 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات تصل إلى 90% فأكثر في المرحلة الثانوية لطلبة مرحلة البكالوريوس من الجنسيات كافة من داخل وخارج الدولة.

وأن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة منها 50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة و20% لذوي الاحتياجات الخاصة و30% لأصحاب بطاقات أبشر وإسعاد ووفر وموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي و25% لأصحاب بطاقات حماة الوطن و15% لأصحاب بطاقات فزعة، و15% لخريجي الجامعة وأفراد أسرهم عدا عن إمكانية الدعم المادي من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين الذي أسسه مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، كما أن بعض الجهات الرسمية تقوم برعاية أحد فئات هؤلاء الطلبة حسب استراتيجياتها.

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