سبق طبي إماراتي بعملية دقيقة في العمود الفقري لجنين

المصدر: دبي ــ البيان

سجلت الإمارات سبقاً طبياً مذهلاً على مستوى المنطقة العربية، بعد أن نجح فريق طبي متخصص في إجراء أول عملية جراحية دقيقة من نوعها لعلاج تشوّه خلقي في العمود الفقري لجنين لم يتجاوز عمره ستة أشهر، ولم يتعدّ وزنه 700 غرام.

أعلنت عن ذلك هيئة الصحة بدبي في مؤتمر صحافي عقدته في مقرها، أمس، حيث أكدت أن مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أحد مستشفيات الهيئة الرائدة عالمياً في تخصص النساء والولادة، قد تمكن من إجراء العملية النادرة على مستوى العالم، والتي استغرقت قرابة 6 ساعات متواصلة وأجراها طبيبان إماراتيان.

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الإمارات تسجل إنجازاً طبياً بعملية دقيقة في العمود الفقري لجنين

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