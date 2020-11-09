الزفين يكرم حراس الأمن في مول الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، حراس الأمن العاملين في مول الإمارات، لمشاركتهم في دورة السلامة المرورية التي نظمتها الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، وذلك بحضور العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المعهد المروري، وحسين موسى، المدير التنفيذي لمول الإمارات ماجد الفطيم العقارية.

وقال اللواء الزفين «إن تدريب حراس الأمن يأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة دبي، لتوفير كافة التسهيلات وإبراز الجانب الذكي في تقديم الخدمة في إمارة دبي، وذلك من خلال استخدم التطبيق الذكي لشرطة دبي «كلنا شرطة»، ليكونوا مؤهلين في التعامل مع المشكلات والحوادث المرورية البسيطة التي تواجههم في مكان عملهم دون وجود رجل المرور، ما يسهم في توفير الوقت والجهد لكلا الطرفين، ويمكن دوريات الشرطة في تغطية المناطق الأخرى».

محاضرات

ومن جانبه قال العقيد عصام العور «إن الدورة التدريبية التي نظمها المعهد المروري بمشاركة 31 حارس أمن اشتملت على محاضرات وورش عمل في كيفية التعامل مع الازدحام المروري، وفك الاختناقات المرورية، وإعداد تقارير الحوادث المرورية البسيطة عن طريق التطبيق الذكي، بالإضافة إلى معرفة أكثر المخالفات المرورية التي تتسبب في عرقلة حركة السير وطرق التعامل معها، والعلامات والإرشادات المرورية ومعانيها، وأنواع التصاريح لأصحاب الهمم».

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