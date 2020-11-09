أمطار الخير تعم أرجاء الإمارات

المصدر: دبي، أبوظبي، الفجيرة - مصطفى خليفة، عائشة الكعبي

هطلت، أمس، أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، والتي أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية والداخلية، وامتدت على بعض المناطق الساحلية.



وتتأثر الدولة في مثل هذا الوقت بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تعبر بعض المنخفضات الجوية المنطقة مصحوبة بكتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، تؤدي إلى تكون السحب وسقوط الأمطار.

وشهدت، أمس، مناطق عديدة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وأدت في بعض المناطق إلى جريان السيول، وامتلاء السدود في رأس الخيمة والفجيرة، كما أدت إلى عرقلة السير في عدد من الطرق في الشارقة والرأس الخيمة أحياناً.



وقد سقطت الأمطار على رأس الخيمة في الدقداقة والغيل وأذن وشارع الشهداء وكيدرا ودفتا ووغزيرة على المنيعي وطريق مليحةـ شوكة ووادي القور، وفي الفجيرة سقطت أمطار غزيرة ومتوسطة على الطويين ودبا الفجيرة والبدية ووادي مي وأحفرة غرب كلباء ووادي ميدق ومناطق متفرقة من الإمارة، وفي إمارة أم القيوين سقطت أمطار خفيفة متوسطة على السلمة وفلج المعلا وبعض المناطق.

وفي إمارة الشارقة سقت أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على خورفكان ووادي الحلو والوشاح والمدينة الجامعية، وكانت متوسطة إلى غزيرة على أخيضر وخفيفة على الشارقة وخورفكان ووادي الحلو وطريق وادي الحلوـ كلياء والذيد، وفي أبوظبي سقطت أمطار على غنتوت والباهية والشهامة والعجبان والقطارة وشارع الشيخ مكتوم بن راشد وشارع الشيخ محمد بن راشد والفلاح والرحبة والساد والعامرة وزاخر ومزارع السلامات ومبزرة وحفيت ومنطقة نعمة وشعاب الغاف والوقن والقوع في العين.



وفي عجمان سقطت أمطار على النعيمية والمنامة والحليو، وفي دبي هطلت أمطار متوسطة وخفيفة وأحياناً غزيرة، شملت مناطق ديرة وأم سقيم والصفوح، وكانت غزيرة على جميرا، ومتوسطة على حتا ولهباب وخفيفة على جبل على. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من تكون السحب الركامية، وسقوط الأمطار الغزيرة على المناطق الشرقية.



فرصة

كما يتوقع أن يكون طقس غد (الثلاثاء) صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خصوصاً الغربية.

وهطلت ظهر أمس الأمطار في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة بصورة متقطعة مصحوبة برياح باردة جعلت درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير في المناطق الجبلية، حيث أدى الهطول الوفير للأمطار إلى جريان السيول في المنحدرات واندفاعها بقوة، وجريان وادي سهم بالفجيرة، الذي يبلغ طوله 13 كيلو متراً، وتحيط به الكثير من التجمعات المائية على طول مجراه، كما جرت الأودية في منطقة وادي الحلو بمدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، حيث قامت الشرطة بإغلاق طريق كلباء في كلا الاتجاهين من ميدان الحفية بمدينة كلباء إلى منطقة وادي الحلو، وذلك بسبب جريان الأودية. وتحركت الآليات التابعة لبلدية الفجيرة ودبا وبلديات الساحل الشرقي المزودة بمضخات شفط المياه، للقيام بتصريف وسحب المياه من أماكن تجمعها.

وناشدت شرطة الفجيرة جميع السائقين بأخذ الحيطة والحذر في ظل الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس، حفاظاً على أرواحهم، وطالبتهم بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسدود والمنخفضات الجبلية لتجنب وقوع الحوادث الخطيرة.

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