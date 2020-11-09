«معاً» تطلق برنامج «نتطوع لمجتمعنا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عن إطلاق برنامج «نتطوع لمجتمعنا»، الذي يندرج ضمن مساعي الهيئة الهادفة إلى تعزيز ثقافة التطوع وتوفير الفرص التطوعية النوعية، من خلال تشجيع القطاع الحكومي على التطوع، تعزيزاً للتماسك الأسري وترسيخاً للروابط الاجتماعية.

وتُركز المرحلة الأولى من البرنامج على المتطوعين من القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي لتوفير فرص تطوعية هادفة ضمن مقار عملهم، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات مؤسساتهم. ويمكن للموظفين اختيار المهام على مدار العام من «قائمة المهام» المصممة بدقة بهدف إحداث تغيير إيجابي في أنماط السلوك مما يساهم في معالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وتشمل قائمة المهام مساعدة أفراد المجتمع على إحداث تغيير إيجابي بالعادات المتبعة، عبر ترسيخ سياسة التوفير من خلال تقليل استهلاك الطاقة والادخار المالي والعديد من المهام الأخرى.

وتتولى هيئة معاً قيادة برنامج «نتطوع لمجتمعنا» ومتابعة تنفيذ المهام وفقاً للأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، والإشراف على كل جهة مشاركة في البرنامج وتتبع آلية التنفيذ العملي.

وبهذه المناسبة صرحت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «الأسرة هي البنية الأولى في المجتمع القادرة على قيادة إحداث تغيير إيجابي في أنماط السلوك لدى أفرادها الذين تجمع بينهم أواصر المحبة والتآلف ولديهم الإمكانية والشغف لتسخير وقتهم وطاقتهم لخدمة مجتمعهم».

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