«طرق دبي» تتلقى 31 ألف بلاغ مفقودات بمركبات الأجرة

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن وحدة المفقودات والمعثورات التابعة لمركز الاتصال بإدارة إسعاد المتعاملين، تلقت 31 ألفاً و73 بلاغاً عن مفقودات لمستخدمي مركبات الأجرة بإمارة دبي، خلال الفترة الممتدة، بمعدل إغلاق ضمن الوقت المحدد بلغ 99.9%.

وتفصيلاً، أكدت مهيلة الزحمي، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: «تم إرجاع المفقودات لأصحابها فور تلقي بلاغاتهم، بفضل التعاون مع سائقي مركبات الأجرة، الذين يتسمون بالنزاهة والأمانة في ظل منظومة أخلاقيات العمل التي وضعتها الهيئة في هذا المجال الحيوي».

وأوضحت أنه قد يحدث أحياناً لسائقي مركبات الأجرة بعض الظروف مثل التعب والإرهاق تعيق إبلاغ السائق بالمفقود الخاص بالراكب، ومن هنا يأتي دور وحدة المفقودات والمعثورات في سرعة الاستجابة للبلاغ الوارد من حيث الرصد الفوري للمركبة المعنية من خلال المعلومات، التي يتم تزويدنا بها من الراكب، مشيرة إلى أن تسليم المعثور يعتمد على سرعة البلاغ واكتمال البيانات، وتنص منهجية إدارة إسعاد المتعاملين على تسليم الطلب مكتمل البيانات خلال 3 أيام وغير المكتمل في 7 أيام، ولكن في أغلب الأحيان يتم الرد على المتعامل في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً، وإن هناك بعض الحالات ، يتم اتخاذ الإجراءات فيها خلال ساعات قليلة».

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