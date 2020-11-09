رئيس شركة «إندكس»: تدريب مليون من الكوادر الطبية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس شركة «إندكس» القابضة، أن جهود الاستجابة للجائحة كانت متميزة في مختلف أنحاء الدولة، وحظيت مختلف المبادرات الإنسانية سواء من القطاع العام أو الخاص بدعم كريم من القيادة الرشيدة. وقال «إن إندكس أطلقت عدداً من المبادرات أهمها ووترفولز «Waterfalls»، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى توفير تدريب تخصصي «عن بُعد» إلى نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، لتشمل أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وخبراء صحيين وإداريين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية.

وتوفر المنصة برامج للتعليم المستمر «عن بُعد»، ومحاضرات وندوات وجلسات تعليمية وورش تدريبية متخصصة، بما يضمن تأهيل وتمكين الكوادر الطبية والصحية ومساعدتهم على مواصلة التعلّم في ظل الظروف المصاحبة للجائحة، ويشارك في تطوير وتقديم المحتوى التعليمي للمبادرة أكثر من 140 طبيباً وخبيراً ومختصاً، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية، وتم تطوير مبادرة ووترفولز من خلال إدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللامستحيل، بالتعاون مع شركة إندكس القابضة، وقمة أقدر العالمية.

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