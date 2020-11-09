وليد آل علي: تحديث المرحلة 2 من «إعداد قيادات العمل الإنساني»

المصدر: (دبي - البيان)

قال الدكتور وليد آل علي، المستشار بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، «إن المرحلة الأولى من مبادرة إعداد قيادات العمل الإنساني نجحت، وجرى تحديث المرحلة الثانية والتي كان من المخطط فيها إجراء زيارة وتدريب ميداني في قرى نائية بالهند، مشيراً إلى أن الخطة المحدثة تتكون من برنامج مدمج، حيث سيقوم المتدربون بالعمل على 5 مشاريع ميدانية تتعلّق بالعمل الإنساني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم في الوقت نفسه توفير الدعم الفني وعدد من الورش التدريبية عن بُعد، ومدة فترة المشاريع هي 6 أسابيع وبعدها ستقوم الفرق بعرض مشاريعها على المجلس نهاية نوفمبر الجاري، وبذلك يمكن تخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد قيادات العمل الإنساني، كما تم اعتماد خطة تنفيذ الهاكاثون الدولي للإنسانية الافتراضي الذي سيجتمع فيه أكثر من 200 شخص حول العالم لمناقشة الأفكار التي سيتم تطويرها كحلول للظروف الراهنة وخاصة تلك التي نتجت عن «كوفيد19».

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