مؤتمر سلامة الغذاء ينعقد في دبي «افتراضياً» نهاية نوفمبر الجاري

المصدر: دبي - البيان

تستعد بلدية دبي لإطلاق مؤتمر سلامة الغذاء الـ14 افتراضياً تحت شعار «بناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة» خلال يوم الـ29 والـ30 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك من خلال استخدام الوسائل الذكية، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الأفكار والممارسات التي تسهم في بناء أنظمة غذائية مستدامة لضمان تكوين سلسلة إمداد غذائية شاملة ومرنة لا تتأثر بالحوادث العالمية، بالإضافة إلى توفير منصة لطرح المبادرات الحديثة؛ سعياً لإيجاد حلول مبتكرة وخطط طموحة لتطوير أنظمة الغذاء المحلية والإقليمية والعالمية.

وسيشهد المؤتمر مناقشة الحلول المقترحة لتطوير الأنظمة الغذائية من قبل خبراء من الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية والفاعلين في مجال الأغذية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تحديات سلسلة الإمداد الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية مواءمة التشريعات والمواصفات الغذائية للمساهمة في خفض فقد وهدر الأغذية، فضلاً عن تناول استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي لزيادة وتحسين نوعية الإنتاج وتطوير آليات ما بعد الحصاد لتقليل الهدر، والتركيز على تطبيق ممارسات النقل والتخزين الجيد، كما ستتم مناقشة تعزيز أسس التنبؤ لاتخاذ الإجراءات الرامية إلى التغلب على تحديات الأمن الغذائي المتمثلة في التغير المناخي والأوبئة والفيضانات ومعدلات الأمطار وغيرها.

كما سيسلط المؤتمر الضوء على أبرز المبادرات والممارسات المحلية والإقليمية والدولية التي قامت بها الجهات المختصة للتصدي لتحديات الأمن الغذائي الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19»، بالإضافة إلى رصد الاقتراحات الخاصة بالإجراءات الوقائية الفعّالة لضمان جاهزية الأنظمة المختلفة للتعامل مع التحديات المماثلة.

وسيشارك في الحدث العالمي عدد من المتحدثين البارزين من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، برنامج الغذاء العالمي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وزارة الزراعة الأمريكية والهيئة السعودية للغذاء والدواء، فضلاً عن الجهات الإقليمية والمحلية العاملة في مجال الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.

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