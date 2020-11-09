بدء استقبال الأوراق البحثية لمنصة دبي لأفضل الممارسات في خدمة القرآن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن بدء استقبال الأوراق البحثية الخاصة بمنصة دبي لأفضل الممارسات في خدمة القرآن الكريم، وذلك تزامناً مع إطلاقها للمنصة الافتراضية.

وأُطلقت المنصة من واقع إيمان الدائرة بأهمية المساهمة الفاعلة في خدمة كتاب الله تعالى بتسخير الإمكانيات كافة، وأحدث الأساليب والممارسات المتطورة، فكانت مبادرة لمواكبة التطور العالمي السريع في مجالات الاتصال والتعليم والتأثير عن بعد.

وستنعقد الجلسات الحوارية للمنصة الافتراضية في العاشر من ديسمبر المقبل، ولمدة يوم واحد والتي سيتم خلالها استعراض أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً لخدمة كتاب الله تعالى، والتعرف إلى أهم التحديات التي تواجه التعليم القرآني، وسبل التغلب عليها، واستشراف المستقبل.

وأكد الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، المنسق العام للمنصة، أن خدمة كتاب الله تعالى رسالة عظيمة، حملت الدائرة على عاتقها مسؤولية القيام بهذه الأمانة العظيمة، مشيراً إلى أهمية استخدام التقنيات المتطورة في التعليم القرآني، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة، وفي ظل جميع الأوضاع والظروف المحتملة مستقبلاً، لاسيما الطارئة منها.

وأشار الخطيب إلى أن المنصة تهدف إلى ترسيخ ريادة دبي في الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعليم كتاب الله تعالى، فضلاً عن عرض أفضل الممارسات التعليمية المتطورة في التعليم عن بعد، ودراسة أبرز المشكلات والعقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية للقرآن الكريم وقت الأزمات والطوارئ، وطرح طرق ووسائل تجاوزها، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التعليم القرآني، الأمر الذي سيسهم في تعميم الاستفادة من التجارب المتميزة ونقل الخبرات لمختلف المؤسسات التي تعنى بالقرآن الكريم وعلومه.

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