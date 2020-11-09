قناة دبي المائية.. 4 أعوام من الجمال والإبهار

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أضفت قناة دبي المائية جمالاً على جمال دبي، فلم تكن مجرد مشروع اقتصادي حضاري وتنموي، بل متنفساً للعديد من الأشخاص الذين يقصدون جمالها ويمارسون على ضفافها هواياتهم ورياضتهم المفضلة، فالمشروع الضخم الذي أصبح حقيقة يكمل اليوم عامه الرابع عاكساً نهج دبي التي تبهر العالم بمشاريعها وما تقدمه، كما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وطموحه للمستقبل.

إشارة البدء

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتأسيس القناة بعد ما أعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إشارة بدء العمل في الثاني من أكتوبر عام 2013، ليربط مشروع قناة دبي المائية منطقة الخليج التجاري بمياه الخليج العربي بطول 3.2 كيلومترات، لتضيف مسافة 6.4 كيلومترات من الواجهة البحرية للإمارة، وليكون المشروع معلماً حضارياً وسياحياً وتجارياً فريداً من نوعه، يقدم أسلوباً جديداً للحياة في دبي ونموذجاً للأفكار المبتكرة والريادية، التي تقدم رؤية جديدة ومتجددة لتحقيق السعادة والرفاهية.

لم يكن إنجاز المشروع خالياً من التحديات والتعقيدات، ولأن طموح دبي لا يعرف سوى الإنجازات، أسندت الهيئة مراحل العمل إلى 5 عقود، حيث بلغ عدد المقاولين 4 مقاولين رئيسيين و60 مقاولاً من الباطن، وعمل في المشروع أكثر من 4600 عامل، وشمل المشروع تنفيذ 3 جسور تربط ضفتي القناة لعبور المركبات على شارعي الشيخ زايد والوصل، كما شمل تنفيذ 5 جسور للمشاة 3 منها تعبر قناة دبي المائية بمواصفات جمالية فريدة، على ارتفاع 8.5 أمتار لتسهيل حركة عبور المشاة، ويقع الجسران الآخران في المنطقة الواقعة بين شارعي الشيخ زايد والوصل، وشارعي الوصل وجميرا.

تصميم هندسي

وزودت كافة جسور المشاة بمصاعد كهربائية وسلالم حديدية على الجانبين، كما يرتبط أحد الجسور بمنحدر من الخرسانة المسلحة لخدمة مستخدمي الدراجات الهوائية، وروعي في تصميم وتنفيذ جسور الطرق أن تكون ذات تصميم هندسي وجمالي مميز، فعلى سبيل المثال، زود جسر القناة على شارع الشيخ زايد بشلال وإضاءة جمالية مبتكرة، وتم استخدام أعمدة إنارة ذكية يتم التحكم بها عبر تطبيق ذكي، مع توفير إضاءة تجميلية مبتكرة وأعمال الزراعة والتشجير في المنطقة على ضفتي القناة، وروعي في تصاميم محطات النقل البحري أن تكون حديثة وعصرية وذات لمسات جمالية. وفي الـ 27 من أكتوبر من عام 2016 تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في قناة دبي المائية، لتتدفق بعدها المياه عابرة المدينة في مجرى القناة لتصل منطقة الخليج التجاري بمياه الخليج العربي، لتعلن بذلك إنجاز ملحمة أخرى ترسم خريطة دبي من جديد.

مشروع حيوي

وتعد قناة دبي المائية أحد أهم المشاريع الحيوية في دبي، ولها تأثيرات إيجابية في عدة مجالات، فعلى المستوى الاقتصادي أسهمت القناة في زيادة القوة التنافسية لدبي في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات، وفي مجال التنقل، وفرت القناة فرصة إضافية لتفعيل دور النقل البحري لخدمة النشاطات السياحية والتجارية والسكنية في منطقة المشروع وربط هذه المنطقة بالمناطق والمشاريع البحرية الأخرى في دبي، حيث يتوقع أن يصل عدد ركاب وسائل النقل البحري في القناة 4 ملايين راكب سنوياً عام 2030.

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