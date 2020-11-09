«مبادلة» تدعم تجربة عقار مخصص لمرضى السكري المصابين بـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية عن تمويلها جزئياً تجربة عقار جديد مثبط للمناعة في المملكة المتحدة من شأنه مساعدة مرضى السكري على التغلب على آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»

وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة وافقت على إجراء التجربة المعروفة باسم «أركاديا»، وذلك بعد أن أشار البحث قبل السريري إلى أن منشط الجلوكوز كيناز «AZD1656» يمكن أن يساعد مرضى السكري المصابين بفيروس «كوفيد 19» عن طريق تثبيط الاستجابة المفرطة للجهاز المناعي التي تكون عادة حادة لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وتمت المباشرة بتجربة العقار في 29 سبتمبر الماضي وتشمل التجربة مجموعة من المرضى المقيمين في المستشفيات ممن يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لمرض «كوفيد 19».

وفي حال نجاح التجربة يمكن لطبيب الرعاية الصحية الأولية وصف العقار للأشخاص المصابين بداء السكري الذين يعانون من الأعراض المبكرة لفيروس «كوفيد 19».

وقال عبد الله عبد العزيز الشامسي، رئيس مبادلة للرعاية الصحية: «يسرنا الاضطلاع بدور رئيسي في هذا التعاون الذي ينطوي على فوائد كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة على المديين القصير والبعيد، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في الدولة مع أحد أنواع مرض السكري وقد تم تحديد هذه الفئة على أنها معرضة بشكل خاص لتأثيرات «كوفيد 19».

ويعتبر هذا الاستثمار أحد الاستثمارات العديدة التي تقوم بها مبادلة للرعاية الصحية لمساندة حكومة الإمارات وسكانها والمساهمة بشكل ملموس في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتسخير جميع الموارد اللازمة لدعم الجهود المحلية والدولية الرامية إلى مكافحة انتشار هذا الوباء العالمي.

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