بلدية دبي تغلق مركز لياقة وصالونين وتخالف 9 مؤسسات

المصدر: (دبي- وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي مركز لياقة وصالونين، وخالفت 9 مؤسسات، ووجهت 49 تنبيهاً، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال يوم أمس الأول. ونفذ مفتشو بلدية دبي 2276 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2215 مؤسسة.

وتحرص بلدية دبي على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، ويقوم مفتشو البلدية بجولات يومية، للتأكد من الاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في المؤسسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز