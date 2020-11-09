جائزة الخير للعمل التطوعي تكرم 10 متطوعين

المصدر: (حتا - وام )

كرمت جائزة الخير للعمل التطوعي بدورتها الخامسة 10 متطوعين، أول من أمس، في حديقة النحل بمنطقة حتا في دبي، حيث سلم المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، المكرمين شهادات التقدير، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.حضر التكريم.. فراس عزيز بن درويش، نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، وأعضاء اللجنة والمتطوعون.

وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعمل التطوعي ودعم المؤسسات التطوعية نحو آفاق عالمية.

وأكد فراس بن درويش أن العمل الإنساني والتطوعي يعد من أبرز الصفات السامية والنبيلة التي تفخر بها المجتمعات.

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