«تحقيق أمنية» تُكرّم مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

كرّمت مؤسسة «تحقيق أمنية» مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، تقديراً لجهودها الكبيرة في دعم استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة على مدى 10 سنوات، وتسهيلها مهام المؤسسة للوصول لأكثر من 500 طفل وطفلة من المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم لتحقيق أمنياتهم.

وكان في استقبال وفد المؤسسة برئاسة الشيخة الدكتورة موضي بنت محمد آل نهيان، عضوة مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، وذلك بحضور هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» ونهى الشوربجي، مدير المشاريع في المؤسسة، والدكتور جمال الجعبة، رئيس قسم طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتور عمر الفلاسي، رئيس قسم أمراض القلب، والدكتورة فاطمة الكعبي، نائب مدير دائرة الشؤون الطبية بالإنابة ورئيس قسم أمراض الدم والأورام.

وتضمّن اللقاء، الذي تمّ وفقاً للإجراءات الاحترازية المُتّبعة، استعراض استراتيجية المؤسسة، وأنشطتها.

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