جائزة الخير للعمل التطوعي تكرّم 10 متطوعين في دورتها الخامسة

المصدر: وام

كرمت جائزة الخير للعمل التطوعي بدورتها الخامسة 10 متطوعين أمس في حديقة النحل في منطقة حتا بدبي حيث سلم المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة المكرمين شهادات التقدير وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

حضر التكريم.. فراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي وأعضاء اللجنة والمتطوعين.

وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعمل التطوعي ودعم المؤسسات التطوعية نحو آفاق عالمية.

من جانبه أكد فراس عزيز بن درويش أن العمل الإنساني والتطوعي يعد من أبرز الصفات السامية والنبيلة التي تفخر بها المجتمعات ويعد ممارسة إيجابية تجسد أبلغ معاني التآزر والتماسك والتكافل الاجتماعي، لافتا إلى أنه انعكاس للمسئولية التي نشعر بها تجاه الآخرين والتفاعل معهم ويمثل رافداً أساسياً لتنمية المجتمع ويعكس ومدى وعي المتطوع ودوره في نهضة بلده، وأن العمل التطوعي يعتبر مؤشراً لتقدم الأمم وازدهارها، فكلما زادت الأمة تطوراً ورقي ازدادت المشاركة في أعمال التطوع والأنشطة الخيرية.

وأوضح أن العمل التطوعي نابع من قيم ومبادئ عظيمة ويعكس النهج الذي تبنته الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل.

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