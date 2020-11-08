بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة في الإمارات
هطلت أمطار على دبي و المناطق الشرقية من الدولة في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها ومدينتي خورفكان وكلباء تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.
#أمطار_الخير اليوم في دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 8, 2020
تصوير: أكزافير ويلسون #دبي #الإمارات #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lwOwglAHzX
بداية جريان الأودية في شارع خورفكان الفجيرة #امطار_الخير #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wXZadBiJ79— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 8, 2020
وأدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة.
أمطار الخير في شارع مليحة #امطار_الخير #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cIwVvPrEA8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 8, 2020
وتركزت الأمطار الغزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع وتم اغلاق شارع يبسه بالاتجاهين.
فيما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرقات والأماكن المنخفضة وبادرت شرطة الشارقة والدفاع المدني من جانبها إلى تنظيم السير وسحب المياه المتجمعة.
أمطار الخير في #الشارقة #امطار_الخير #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/C1RYaj2eJR— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 8, 2020
وفي مدينة كلباء تراوحت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة وأدت إلى جريان الوديان في المنطقة فيما شهد طريق وادي الحلو هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.
ودعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها بعض مدن امارة الشارقة على الساحل الشرقي
أمطار الخير في وادي سهام #الامارات #امطار_الخير #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hzYkcIMPZF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 8, 2020