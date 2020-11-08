«بيئة أبوظبي» تعلن فائزي مبادرة «ارتقاء»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة البيئة في أبوظبي فعالية للإعلان عن الفائزين بمبادرة «ارتقاء» التي أطلقتها الهيئة في العام الماضي وتهدف إلى تحسين الأداء وتحفيز الإبداع والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال إدارة المشاريع مما ينعكس إيجاباً على أداء الهيئة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتم خلال الفعالية الاطلاع على مشروع الحديريات من مدن العقارية وعرض عن إدارة المشاريع في الظروف الغامضة من قبل معهد إدارة المشاريع. كما تم تسليط الضوء على المزيد من المشاريع المبتكرة التي تنفذها الهيئة وتحرص من خلالها على تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال إدارة المشاريع، حيث تم الإعلان عن فوز 3 من أفضل مدراء المشاريع بالهيئة من بين 5 مشاريع تأهلت لهذا العام. وفاز بالمركز الأول الدكتور محمد داوود، مستشار الموارد المائية بقطاع الجودة البيئية، عن مشروع إعداد الخطة المتكاملة لإدارة موارد المياه في إمارة أبوظبي، كما فاز بالمركز الثاني منصور التميمي، عالم المياه الجوفية بقطاع الجودة البيئية عن مشروع «حاسبة المحاصيل، ودراسة استخدام المياه في مزارع النخيل». وفاز بالمركز الثالث جوستين تشوفن، رئيس وحدة برامج الصون خارج الموائل الطبيعية، بقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري عن مشروع «إعادة توطين المها الأفريقي «أبو حراب» في موائله الطبيعية في جمهورية تشاد».

وقال الدكتور جابر الجابري، نائب الأمين العام بالهيئة في كلمته خلال افتتاح الفعالية:«منذ إنشائها، لعبت هيئة البيئة في أبوظبي دوراً متميزاً في تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة وفق رؤية حكومة أبوظبي 2030، والتي ركزت على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، حيث نفذت خلال السنوات الماضية الهيئة العديد من البرامج والمشاريع وحققت الريادة في العديد من المجالات البيئية».

وأكد:«إن المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية تعتبر اللبنة الأساسية في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، الأمر الذي يلقي بمسؤولية كبيرة على مدراء المشاريع في إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على سير عمل مشاريعهم رغم التحديات التي تواجههم، فنحن في دولة لا تعرف المستحيل، وتسعى إلى تحقيق النتائج المخطط لها مسبقاً».

وأشار الدكتور الجابري إلى أن قسم إدارة البرامج والمشاريع بالهيئة يعمل مع كافة القطاعات يداً بيد على مشاريع الهيئة الاستراتيجية لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إداراتها. وفي إطار حرصها على الاطلاع على المفاهيم الحديثة وتطبيقات إدارة المشاريع، أطلقت الهيئة مبادرة «ارتقاء» لإدارة المشاريع لرفع أداء المشاريع وكفاءة مدراء المشاريع وخلق بيئة تنافسية وتحفيزية تضمن اتباع نهج بنّاء في تطوير ووضع الخطط الفعالة لتنفيذ المشاريع.

وترشح هذا العام 5 مشاريع ضمت مشروع «القمة العالمية للمحيطات» التي جمعت بين القادة السياسيين وصناع القرار ورؤساء الشركات العالمية والعلماء الرائدين والمنظمات غير الحكومية والأطراف المتعددة لمناقشة المواضيع الخاصة باستدامة المحيطات والاقتصاد وكيفية تحويل تعهدات الدول إلى واقع، وتعتبر القمة من المؤتمرات الأكثر أهمية حول الاقتصاد واستدامة المحيطات. كما ترشح مشروع «الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة البيئة – أبوظبي» الذي نجح في توفير موقع شامل غني بالمعلومات الموجهة لمختلف فئات المجتمع. ويتضمن الموقع معلومات عن هيئة البيئة - أبوظبي وأهم مبادراتها بالإضافة إلى معلومات عن بيئة أبوظبي والتنوع البيولوجي الذي تأويه والأماكن التي يجب زيارتها.

وتأهل مشروع «إعادة توطين المها الأفريقي «أبو حراب» في موائله الطبيعية في جمهورية تشاد» الذي يعد من أكثر برامج إعادة توطين الثدييات الكبيرة طموحًا في العالم، وخطوة كبيرة في مجال المحافظة على الأنواع. وكذلك ترشح مشروع «إعداد الخطة المتكاملة لإدارة موارد المياه في إمارة أبوظبي» الذي يهدف إلى تقييم المواد المائية والطلب عليها في إمارة أبوظبي ومشروع إعداد خطة للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة من خلال تحديد حصص المياه اللازمة للقطاعات المختلفة وسياسات الإدارة المناسبة.

ومن المشاريع التي تأهلت كذلك خلال هذه الدورة من مبادرة «ارتقاء» مشروع «حاسبة المحاصيل، ودراسة استخدام المياه في مزارع النخيل» الذي يعتبر من المشاريع البحثية الرائدة لإعداد برنامج لحساب كميات المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعية وفقا للظروف الطبيعية والمناخية وطبيعة التربة في إمارة أبوظبي. وقد تم تطوير وإعداد حاسبة المحاصيل والتي سيتم استخدامها لتنظيم وترخيص الضخ من الآبار الجوفية بالإمارة.

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