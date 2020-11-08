إطلاق «رأس الخيمة أمان» في المناطق الحيوية والسياحية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بناء على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أطلقت القيادة حملة «رأس الخيمة أمان».

وقال اللواء النعيمي «إن إطلاق الحملة يأتي في إطار التزام القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الهادف لتعزيز الأمن والأمان في ربوع الوطن وخفض نسبة الجرائم المقلقة والسهر على سلامة المواطن والمقيم وممتلكاتهم».

وأضاف «إن تعزيز الأمن والأمان يقع على رأس هرم أولويات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تسعى دائماً لإطلاق مثل هذه النوعية من الحملات والمبادرات التي تصب في بوتقة المصلحة العامة والحد من وقوع الجريمة ونشر الطمأنينة بين كافة شرائح المجتمع والتي يتطلب نجاحها تعاوناً مع الجمهور لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن الحملة تتضمن تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية والساخنة وفي المرافق والمواقع السياحية على مدار الساعة».

ومن جانبه أفاد العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية المشرف العام على الحملة «أن حملة «رأس الخيمة أمان» التي يأتي إطلاقها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تستهدف تكثيف دوريات الشرطة والرقابة الميدانية في المواقع الساخنة والمناطق السياحية بما يسهم في السيطرة على الموقف الأمني وتحقيق الاستجابة السريعة للحالات الطارئة».

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