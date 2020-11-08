40 % خصماً لحاملي «إسعاد» في أكاديمية «أيبكس» لتعليم السباحة

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي إلى خيارات قطاعها التعليمي، أكاديمية «أيبكس» لتعليم السباحة، حيث وقعت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي على استمارة تقديم العروض الخاصة بانضمام أكاديمية «أيبكس» موفرة بذلك لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً بنسبة 40 % على خدمات تدريب السباحة لجميع الأعمار.

وقالت هناء تيسير، ممثلة القطاع الصحي في لجنة بطاقة «إسعاد»: «إن العرض يعد من العروض المميزة التي سعينا للحصول عليه وتقديمه لحاملي البطاقة، وذلك كون أكاديمية «إيببكس» تعد من واحدة من أفضل مراكز التدريب في الدولة، مشيرة إلى أن برامج التدريب تتضمن أوقات وأماكن خاصة للسيدات ومدربات متخصصات في تعليم السباحة، ما يجعلها مكان مناسب يمكن أن يتوجه إليه حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم».

وأوضحت، أن أماكن تقديم الخدمة هي: مجمع حمدان الرياضي في دبي، ومدرسة نورث لندن كوليجات الواقعة في ند الشبا 1، ومدرسة نورد أنجليا الواقعة في البرشاء 3، ومدرسة هارتلاند الدولية الواقعة في ند الشبا 1.

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