محمد بن راشد يعلن التاريخ الدقيق لوصول مسبار الأمل للمريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقطع فيديو لآخر مستجدات رحلة مسبار الأمل ليعلن من خلاله تاريخ وصول المسبار إلى الكوكب الأحمر.

وقال سموه عبر تغريدة على تويتر: "بعد مرور 111 يوما على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ والتي قطعت 290 مليون كم.. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر 9-2-2021 بإذن الله تمام الساعة 7:42 دقيقة مساء.. سيكون لنا عيداً.. وللعرب..:"

#محمد_بن_راشد : بعد مرور 111 يوم على انطلاق رحلة #مسبار_الأمل نحو المريخ والتي قطعت 290 مليون كم .. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر 9-2-2021 بإذن الله تمام الساعة 7:42 دقيقة مساء .. سيكون لنا عيداً.. وللعرب .. pic.twitter.com/vEvIbMIW2R — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 8, 2020

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز