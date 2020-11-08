في دبي.. خدمة ذكية لمراقبة استهلاك الكهرباء والمياه أثناء التواجد خارج المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي خاصية "خارج المنزل" المبتكرة ضمن مبادرة "الحياة الذكية" لمساعدة المتعاملين من القطاع السكني على مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه أثناء تواجدهم خارج المنزل. ويمكن للمتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية تفعيل الخاصية الجديدة من خلال حساباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتحديد فترة تفعيل الخدمة، بما يتيح لهم استلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تعمل الهيئة على تسخير أحدث التقنيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، لتمكين المتعاملين من الاستفادة من المعلومات الدقيقة التي توفرها الهيئة بشكل لحظي عبر القنوات الذكية كموقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتحليلها ليتمكنوا بأنفسهم من التشخيص الذاتي وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك.

ونلتزم برفع الوعي بمفاهيم الاستدامة لدى المتعاملين وتقليل التكلفة عليهم وخفض الأثر البيئي والبصمة الكربونية، وتشجيعهم على ترشيد استهلاك الموارد ليصبح مفهوم الترشيد ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً، بما يدعم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه والتي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول 2030".

وتشتمل مبادرة "الحياة الذكية" على مجموعة من الخصائص الذكية التي تتيح للمتعاملين اتخاذ خيارات ذكية لترشيد الاستهلاك بشكل استباقي ودون الرجوع إلى الهيئة. وللاستفادة من خدمات المبادرة، يتعين على المتعاملين تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وتحديث ملف "أنماط الاستهلاك"، للحصول على نصائح الترشيد التي أعدت خصيصاً لكل متعامل ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم. ويمكن للمتعاملين أيضاً الاستفادة من العروض والخصومات الحصرية التي توفرها الهيئة ضمن "متجر ديوا" لأنظمة البيوت الذكية، وأجهزة التحكم بالاستهلاك والأجهزة الموفرة للطاقة والمياه، بما يسهم في تحويل منازلهم إلى منازل ذكية.

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