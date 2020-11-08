شرطة أبوظبي تطلق حملة لتوعية مستخدمي الطائرات الشراعية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة للطيران المدني، الحملة التوعوية "التزم-تسلم" لتوعية مستخدمي الطائرات الشراعية بقوانين واشتراطات السلامة لضمان أمن وسلامة المستخدمين، والجمهور والممتلكات العامة والخاصة، والحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ لهذا النوع من الانشطة.

وحذرت شرطة أبوظبي الجمهور من استخدام الطائرات الشراعية في المناطق غير المخصصة لها أو بدون ترخيص وفقًا للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 ولوائح الرياضات الجوية الخفيفة لافتة إلى أنها أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني آلية للبلاغات المتعلقة بالممارسات العشوائية والغير قانونية للرياضات الجوية الخفيفة، وأوضحت ان كل من يتم ضبطه يحال الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

كما نبهت بضرورة ممارسة هذه الانشطة تحت مظلة احدى الأندية المعتمدة من الهيئة العامة الطيران المدني وهي نادي أبوظبي للرياضات الخفيفة ونادي الجزيرة في إمارة رأس الخيمة، داعية مستخدمي الطائرات الشراعية ومحبي هذه الانشطة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني www.gcaa.gov.ae وذلك للتعرّف على اللوائح والتشريعات، وشروط الأمن والسلامة.

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