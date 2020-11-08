بيرو تعفي مواطني الدولة من تأشيرة دخول أراضيها

المصدر: وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة السفر إلى بيرو من دون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، كما أصبح بإمكان مواطني الدولة من حملة جوازات السفر العادية السفر إلى بيرو من دون تأشيرة والبقاء 90 يوماً على مدى 180 يوماً، وذلك ابتداءً من اليوم الموافق 8 نوفمبر 2020.

ويشترط على المواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى جمهورية بيرو اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة في بيرو وإبراز نتيجة فحص PCR سلبية لا تزيد عن 72 ساعة لدى دخول الأراضي البيروفية، وتعبئة استمارة تعهد وزارة الصحة في بيرو بالتمتع بصحة جيدة عبر الرابط

https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/، وعلى المسافرين الراغبين بالدخول حجر أنفسهم 14 يوما بعد دخول بيرو، علماً بأنه لا يسمح بدخول بيرو بغرض السياحة في الوقت الحالي.

وأكد سعادة خالد عبدالله حميد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين الدولتين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأضاف بالهول أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي وأن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كافة سبل الرعاية والسعادة للمواطن الإماراتي حول العالم.

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