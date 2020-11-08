حمد الشرقي يطلع على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

اطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد في منطقة الرأس في دبا الفجيرة، وذلك في إطار حرص سموه للوقوف على جميع مجريات العمل في المشاريع الحيوية والتنموية التي تخدم المواطنين والقاطنين في إمارة الفجيرة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه لمشروع الملعب الجديد والاطلاع على كافة التفاصيل ومراحل الإنجاز فيه، حيث رافق سموه محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة و أحمد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة وعدد من المسؤولين في الإمارة.

واستمع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي من المهندسين الميدانيين والمسؤولين حول ما تم إنجازه من أعمال لملعب النادي الجديد والخطط التي يتم تنفيذها وفق أحدث التقنيات المستخدمة وبما يلبي تطلعات واحتياجات أهالي المنطقة.

وشدّد سموه على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والخدمية والتجهيزات المطلوبة لملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي، بحسب المدة الزمنية المتفق عليها دون تأخير.

كما أكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً في الفجيرة، تنسجم مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للمجتمع وتلبي متطلبات التنمية المستدامة التي تسير بوتيرة متصاعدة في الإمارة.

جدير بالذكر ان التكلفة الإجمالية لمشروع نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد تبلغ حوالي مائة مليون درهم.

ويعتبر ملعب النادي، الأحدث في الدولة و يستوفي كافة اشتراطات لجنة دوري المحترفين و الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإقامة المباريات ضمن بطولات الأندية القارية، و يستوعب الملعب نحو 10000 متفرج موزعين ما بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية.

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