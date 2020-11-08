رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون جو بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية

المصدر: وام

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. فخامة جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية .. و أعرب عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه القادمة.

وثمن صاحب السمو رئيس الدولة - في برقية تهنئة - العلاقات الاستراتيجية و التاريخية التي تجمع البلدين و الشعبين الصديقين.. و أكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقيتين مماثلتين.. الرئيس الأمريكي المنتخب بالمناسبة نفسها.



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