دبي تواصل التطوير واستقطاب الشركات العالمية

المصدر: دبي ــ البيان

تواصل دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجاز خططها ومشاريعها في تطوير البنية التحتية لمواكبة متطلبات التنمية، كما تستمر، تأكيداً لمكانتها الدولية، في استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 20 محطة تحويل كهرباء رئيسة جديدة في عام 2020، بتكلفة 2.6 مليار درهم. كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اكتمال وصول جميع القطارات الجديدة لمترو دبي والبالغ عددها 50 قطاراً، منها 15 قطاراً لخدمة معرض إكسبو 2020، و35 قطاراً لتحسين مستوى الخدمة لمترو دبي.

وفي إطار استقطابها الشركات العالمية افتتحت مجموعة «إير فرانس - كي أل أم» مقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي، بما يعد تأكيداً على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي. كما أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن افتتاح المقر الإقليمي لشركة «ريبل» المتخصصة في معالجة المدفوعات المالية الدولية بتقنية بلوك تشين.

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