«التنمية الأسرية» تحتفل بتخريج مدربي جودة حياة الأسرة

المصدر: ‎أبوظبي - وام

احتفلت مؤسسة التنمية الأسرية بتخريج ‏‎موظفي وموظفات البرنامج التدريبي الخاص بالتطوير القيادي لمقدمي خدمة (جودة حياة الأسرة) الذي نظم بالتعاون مع نادي دبي العربي للتوستماسترز، بمشاركة 27 موظفا وموظفة من المؤسسة، وذلك ‏‎في إطار حرص مؤسسة التنمية على تطوير برامجها وخدماتها التي تقدم لأفراد الأسرة والمجتمع.

‎حضر حفل التخريج نيابة عن مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، عبدالرحمن البلوشي مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي ومدير دائرة خدمة المجتمع بالوكالة.

‎كما حضر الحفل صنعة السويدي مديرة مراكز المؤسسة بمنطقة العين ومديرة برنامج جودة حياة الأسرة، وحمد الكندي، رئيس نادي دبي العربي للتوستماسترز، وعيسى السويدي المستشار القانوني لنادي دبي العربي للتوستماسترز، وخريجو البرنامج وعدد من الموظفين والموظفات من الجهتين.

‎وأكدت مريم محمد الرميثي أن تدريب الموظفين والموظفات يأتي انطلاقاً من إيمان مؤسسة التنمية الأسرية بأهمية تمكين موظفيها واستثمار طاقاتهم وإطلاق القدرات الكامنة لديهم من خلال تزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة وأفضل وسائل التدريب والتوجيه لتنفيذ الأعمال والمشاريع بما يعزز من تلبية احتياجات المتعاملين ويرفع من كفاءة وإنتاجية العمل للارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لجميع أفراد الأسرة والمجتمع وصولاً إلى سعادتهم واستقرارهم في كافة مناحي الحياة.

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