مذكرة تفاهم بين «تريندز» والمركز الدولي للتدريب والدراسات

المصدر: (دبي - البيان)

زار وفد من «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، برئاسة المدير التنفيذي عمر النعيمي، مؤخراً «المركز الدولي للتدريب والدراسات» في دبي، بهدف التعرف إلى ما يقدمه المركز من برامج تدريبية وخدمات وأنشطة بحثية، حيث كان في استقبال الوفد، الدكتور فهد السبهان رئيس مجلس إدارة «المركز الدولي للتدريب والدراسات»، رئيس مجموعة السبهان القانونية، الذي أوضح طبيعة الدور الذي يقوم به المركز في مجال التدريب القانوني والإداري، وإجراء الدراسات والبحوث والاستشارات القانونية.

وقد وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مذكرة تفاهم مع «المركز الدولي للتدريب والدراسات»، بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التدريب الإداري والبحوث والدراسات المتخصصة، إلى جانب التعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ما يتعلق بتطوير وتصميم البرامج التدريبية رفيعة المستوى، التي تسهم في تأهيل الأفراد، ورفع كفاءة المؤس

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