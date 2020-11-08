محمد بن راشد ومحمد بن زايد: علاقاتنا مع أمريكا راسخة واستراتيجية وسنواصل تعزيزها

المصدر: دبي - البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس المنتخب الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأمريكية الرئاسية.

وأكد سموهما أن العلاقات بين الإمارات وأمريكا راسخة واستراتيجية منذ خمسة عقود، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «تهانينا للرئيس المنتخب الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأمريكية الرئاسية. علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد».

بدوره قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة».

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