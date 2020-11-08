موزة الشحي: الأمم المتحدة تدعم دائماً المجتمعات الأكثر احتياجاً

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال الأمم المتحدة للمرأة إن الاحتفال خلال هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيس هيئة الأمم المتحدة، يأتي للإشادة بالجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة خلال عقودٍ طويلة، حيث عملت كل هيئات وبرامج الأمم المتحدة حول العالم لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، ويعمل الآلاف من أفراد طواقم الأمم المتحدة اليوم في أكثر المناطق بعداً وخطورة في العالم.

وأوضحت مديرة مكتب اتصال الأمم المتحدة للمرأة، أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع مرور 25 عاماً على منهاج عمل «بيجين»، والذي وضع خطة الطريق لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، والذي يعتبر من أكبر التحديات أمام حقوق الإنسان حول العالم، وتتمتع الإمارات وهيئة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بعلاقة وثيقة ومتنامية ونحن نرحب على وجه الخصوص بالدعم الكبير لعملنا في الدولة.

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