حصة بوحميد: برؤية محمد بن راشد نستشرف مستقبل المجتمع

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات والذي تشرف عليه اللجنة العليا للاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنظم وزارة تنمية المجتمع، اليوم، وعبر تقنية الاتصال المرئي سلسلة من الحلقات النقاشية التي تستمر حتى نهاية الأسبوع، لبحث مستقبل العمل الاجتماعي والرؤية التنموية للخمسين عاماً المقبلة.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع حرص وزارة تنمية المجتمع على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التنموية والاستشرافية لمستقبل مختلف الفئات المجتمعية التي تستهدفها الوزارة، بما يقود إلى إيجاد واقع تنموي مستدام وجودة حياة أفضل للجميع، وهو ما ترسّخه رؤية الخمسين وسلسلة الورش والحلقات التي تخصّ الأسرة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتطوعين، مشددة معاليها على أنه برؤية سموه نستشرف مستقبل المجتمع الإماراتي.

وتشارك معالي حصة بوحميد، وموزة الأكرف وكيل وزارة تنمية المجتمع، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وحصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وعدد من المستشارين ومديري الإدارات والمختصين في المجالات التنموية المستهدفة.

وتواصل وزارة تنمية المجتمع مهامها الاستشرافية لمستقبل العمل الاجتماعي والرؤية التنموية لــ 6 فئات رئيسية في المجتمع، هي: الأسر المنتجة، والمسؤولية المجتمعية، وأصحاب الهمم، والتطوع، وكبار المواطنين، والأسرة، وذلك ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، وفق رؤية تقوم على إشراك أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في تصميم مستقبل دولة الإمارات، لوضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً التالية.

وقالت بو حميد إن فرق العمل في الوزارة مستمرة في تجسيد الرؤية الاستشرافية التي تحدد ملامح «مجتمع 2071» من خلال مجموعة فئات ومحاور ورؤى وتوصيات، ضمن مسار المجتمع من خطة الخمسين، بما يعزز القيم، ويجسد الهوية الوطنية للأسرة الإماراتية، ويرتقي بعطاء الأسرة الإماراتية في مجتمع متماسك ومتلاحم، مشيرة معاليها إلى أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي في إطار مسار المجتمع، وضمن رؤية تكاملية لمختلف القطاعات الشريكة في نهضة وريادة الإمارات».

سلسلة ورش

تستهل وزارة تنمية المجتمع أولى سلسلة ورش الخمسين بحلقة الأسر المنتجة التي تعقد اليوم، ثم حلقتي المسؤولية المجتمعية، وأصحاب الهمم، اللتين تعقدان يوم 9 نوفمبر، تليهما حلقة التطوع يوم 10 نوفمبر، ثم حلقة كبار المواطنين يوم 11 نوفمبر، وأخيراً حلقة الأسرة في 12 نوفمبر.

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