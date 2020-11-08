علي النعيمي .. الابتسامة مفتاح سعادة المتعاملين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

عند زيارة مركز سعادة المتعاملين في مقر إدارة المرور والترخيص في عجمان، يستقبلك الملازم أول علي بن محمد بن راشد النعيمي رئيس قسم ترخيص الآليات، وهو قائد فريق العمل في الواجهة الأمامية بابتسامة وترحاب، وخلال دقائق يتم إنجاز المعاملة بأقصى درجات المرونة، وهو ما يحقق سعادة المتعاملين.

عشق النعيمي العمل الشرطي منذ صغره، حيث كان والده ضابطاً تولى إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة وتقاعد برتبة عقيد، وعندما كان صغيراً دأب على زيارة والده في مقر عمله لمتابعته عن كثب وهو يقدم الخدمات للمتعاملين، وتعلم منه حب العمل ومساعدة الجمهور وإنجاز معاملاتهم.

واستهل النعيمي حياته الوظيفية مدخل بيانات في مركز خدمات المرور والترخيص في عام 2010، وبعدها نال دبلوم تكنولوجيا المعلومات من كلية التقنية في جامعة الشارقة ثم التحق بدورات الضباط في كلية الشرطة ومنح درجة البكالوريوس في القانون 2013، وترقى إلى رتبة ملازم وتم تعيينه في العام 2015 بمنصب مدير فرع ترخيص الآليات والمركبات الخاصة، ثم رئيساً لقسم ترخيص الآليات ومشرف واجهة أمامية في مركز إسعاد المتعاملين، وأسهم في تطوير الخدمات المقدمة وقيادة موظفي الواجهة الأمامية إلى مضمار التميز، حيث حصل المركز على تصنيف خمس نجوم والأول على مراكز خدمات إسعاد المتعاملين في وزارة الداخلية، وحصد المركز الثالث ضمن أفضل خمسة مراكز خدمات إسعاد المتعاملين على مستوى الدولة.

وبثمرة جهده في العمل نال النعيمي جائزة القائد المؤثر تحت سن الأربعين من الجمعية الدولية لقادة الشرطة، وهي جائزة عالمية، تضاف إلى سجل شرطة عجمان في مجال التميز الشرطي.

ويعمل النعيمي من أجل إسعاد العاملين وتدريبهم من خلال نيل الدرجات العلمية التي تسهم في تعزيز العمل، ونجح في وضع خطة إسعاد المتعاملين والعاملين ليحقق معادلة السعادة، وساهم في تحويل 50% من خدمات المركز إلى ذكية عبر الهاتف المتحرك، حيث بلغت درجة سعادة المتعاملين في المركز 98.6%، وهي أعلى نسبة في مراكز وزارة الداخلية في 2019.

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