«التقاط العلم» تعزز مهارات الشباب في الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

برعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أطلقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، النسخة الثالثة من مسابقة التقاط العلم الهادفة إلى رفع وتعزيز وصقل مهارات وخبرات الشباب في مجال الأمن الإلكتروني، من خلال تشجيعهم وتحفيز الحس الأمني والعلمي لدى طلبة المدارس والجامعات، وإشراك المحترفين في مجال تقنية المعلومات والهواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على مهارات وقدرات المشاركين في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا، لتتيح الفرصة لهم لخوض التحديات ضمن أجواء من المنافسة.

وكشفت اللجنة التنظيمية للمسابقة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن موعد بدء التسجيل في المسابقة في نسختها الثالثة سيكون اليوم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني«https:/‏‏/‏‏dp.ctf.ae»، مؤكدةً أن المسابقة ستبدأ في «يومي الجمعة والسبت 20 و21 نوفمبر»، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية الشهر الجاري.

اهتمام

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن مسابقة «التقاط العلم» تحظى باهتمام ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الذي يؤكد ويوجّه بشكل دائم ومستمر بالاهتمام بمثل هذه الأنشطة والمسابقات التي من شأنها أن تجذب الشباب وجيل المستقبل لمجالات مهمة في الحياة مثل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات التي ترسم ملامح المستقبل، وتواكب التطورات والتسارع العالمي في مجال العلوم والمعرفة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف العميد الجلاف أن هذه المسابقة تُجسّد الهدف الثاني من «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تشجيع الابتكار في مجال الأمن الإلكتروني والمعلوماتي، وضمان بناء فضاء إلكتروني آمن في إمارة دبي.

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