لجنة منافذ الشارقة تناقش مخطط «خطم ملاحة»

المصدر: (الشارقة- وام)

استعرضت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول بمقر منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة قرار المجلس التنفيذي الخاص بتشكيل اللجنة والمهام المنوطة بها، ومناقشة الوضع العام للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة والمخطط التطويري لمنفذ خطم ملاحة الحدودي المقدم من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة إلى جانب تشكيل لجان فرعية مساندة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز