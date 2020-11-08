المُشرّع الإماراتي حريص على حماية الطفل من الحوادث المرورية

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

نشرت النيابة العامة للدولة، أمس، مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلالها حرص المُشرّع الإماراتي على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن السلطات المختصة والجهات المعنية تعمل على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له، وذلك وفقاً لما جاء في المادة 58 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، والتي نصت على حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها، ووضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.

ونوهت النيابة العامة بأهمية القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة» ودوره في وضع الضوابط وتكريس الممارسات المعززة لضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز