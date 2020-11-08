«حميد الخيرية» تنفذ مشاريع بـ71 مليون درهم خلال 10 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفذت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية بقيمة 71 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الماضية، ضمن خطط وبرامج المؤسسة في زيادة رقعة العمل الخيري وتنفيذ مبادرات جديدة تساهم في مساعدة الأسر المتعففة ومد يد العون للمحتاجين في المجتمع.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: شهد العام الحالي تنفيذ مبادرات جديدة ترتقي بالعمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة ومواصلة الجهود في دعم الأسر المتعففة والأيتام، لافتة إلى أنه تم تنفيذ مشاريع خيرية خلال العشرة الأشهر الماضية بقيمة 43 مليون درهم، ومشاريع وقفية استثمارية بتكلفة 28 مليون درهم بهدف استدامة الأعمال الخيرية والإنسانية وإيجاد مصدر لتمويل المشاريع الإنسانية المتنوعة التي تقوم بتنفيذها المؤسسة سنوياً.

وذكرت أنه تم مضاعفة الجهد خلال العام الحالي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا وتقليل آثارها على المجتمع ولزيادة رقعة العمل الخيري وعدد المستفيدين من المشاريع الإنسانية، وتم تنفيذ مشاريع إفطار الصائم، وتوزيع زكاة الفطر، ومشاريع الدعم الصحي، ودفع الرسوم الدراسية للطلبة من الأسر المتعففة، ودفع رسوم المواصلات لطلبة العلم، ومشروع كابون الطالب الخاص بتوفير القرطاسية للطلب.

ولفتت إلى أن المؤسسة حرصت على تعزيز المشاريع الخاصة بالقطاع الاجتماعي خلال العام الحالي، حيث تم تقديم الدعم إلى مركز التنمية الاجتماعية، وتوفير أجهزة إلكترونية وأثاث منزلي لأصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة، وتقديم المساعدة لسداد قيمة الإيجارات وغير ذلك من المساعدات.

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