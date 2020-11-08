محمد بن زايد يهنئ بايدن بفوزه برئاسة الولايات المتحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما هنأ سموه كامالا هاريس، نائبة الرئيس.

وقال سموه على حسابه في تويتر: "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

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