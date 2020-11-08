إغلاق مركز تدليك بدبي لمخالفته الإجراءات الاحترازية

المصدر: (دبي ـ وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي مركز تدليك وخالفت مؤسسة ووجهت 8 تنبيهات وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أول من أمس، بعد أن نفذت 126 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 92%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 116 مؤسسة.

وشددت بلدية دبي على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، ويقوم مفتشو البلدية بجولات يومية للتأكد من الاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات. كما يتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة.

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