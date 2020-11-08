132374 فحصاً جديداً لـ «كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي- وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 132374 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، حيث تم الكشف عن 1141 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 141032 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.

وتم الإعلان عن شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 137608.

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